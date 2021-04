Cr7 non scambiò con lui la maglia: Hateboer prende in giro Gosens così

Simpatico siparietto all'interno dello spogliatoio atalantino

redazionejuvenews

Sono ripresi oggi alla Continassa i lavori in vista della partita contro l'Atalanta, in programma domenica 18 aprile alle ore 15.00 al "Gewiss Stadium" di Bergamo. La Juventus, reduce dai successi casalinghi contro il Napoli e il Genoa, va a caccia della terza vittoria consecutiva per aumentare le possibilità di piazzarsi a fine stagione nella zona utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I ragazzi di Gasperini, si sa, sono però avversario ostico per chiunque e, dopo aver sbancato l'"Artemio Franchi" domenica sera, andranno alla ricerca dell'aggancio in classifica ad una delle dirette rivali. Andrea Pirlo, come sempre, farà affidamento in attacco su Cristiano Ronaldo, in cerca di rivalsa dopo la brutta prestazione di domenica scorsa.

Contro il Genoa, Cr7 non è infatti riuscito a trovare la via del gol, apparendo sempre più nervoso con il passare dei minuti. Al termine della partita, dopo il triplice fischio del direttore di gara Di Bello, è poi avvenuto il discusso caso della maglia lanciata finito sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni. In un primo momento si era detto che il numero 7 lusitano aveva lanciato con violenza la propria divisa sul terreno di gioco, come segno di rabbia per la propria prestazione. Solamente dopo si è poi scoperto che, invece, il lancio era destinato ad un raccattapalle presente dietro la porta. Chi non è stato così fortunato da poter ricevere la maglia di Cr7 è stato invece Robin Gosens, prossimo avversario della Juve, che lo aveva dichiarato in una recente intervista.

Così, per stemperare gli animi in vista del prossimo delicato impegno, il compagno di squadra Hans Hateboer ha pensato bene di giocare uno scherzo all'esterno tedesco. Come si può vedere dal video che sta spopolando sui social, l'olandese ha voluto regalare al compagno proprio una maglietta nuova di zecca del famoso attaccante portoghese, scatenando le risate e le prese in giro di tutto lo spogliatoio all'indirizzo del povero Gosens. E chissà che, dopo la gara di domenica, l'esterno non posso coronare il suo vero sogno...