Pjanic, il figlio sui social indossa la maglia della Juve: indizio di un ritorno?

Il post del centrocampista bosniaco

redazionejuvenews

L'ultima annata, conclusa al quarto posto in classifica e con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in bacheca, è stata la prima e l'ultima di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L'ex centrocampista bianconero non è riuscito a salvare il proprio posto, cedendo le redini della squadra a Massimiliano Allegri, tornato all'ombra della Mole dopo due stagioni passate a casa. Con il tecnico livornese che avrà ora più poteri in sede di mercato, la dirigenza ha già iniziato a programmare la prossima stagione, che dovrà essere quella del pronto riscatto per tutto l'ambiente juventino.

Il reparto al centro dei discorsi di cambiamento è sicuramente il centrocampo. Gli interpreti visti in campo sotto la guida di Pirlo, infatti, hanno convinto solamente a tratti, ricevendo diverse critiche per le prestazioni troppo altalenanti, in linea poi con il resto della rosa. Il primo obiettivo è sempre Manuel Locatelli, tra i protagonisti del grandioso avvio di Europeo dell'Italia di Roberto Mancini, che con la vittoria di ieri sul Galles ha centrato la terza vittoria su tre nel girone, passando agli ottavi di finale da testa di serie. Trattare con il Sassuolo sarà però complicato: oltre ad una parte in denaro, infatti, la Juve molto probabilmente dovrà inserire qualche contropartita per strappare il cartellino dell'ex Milan al club neroverde.

L'alternativa porta invece ad un altro ritorno: quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, scambiato con Arthur la scorsa estate, non è mai entrato nei meccanismi di Koeman a Barcellona e starebbe spingendo per un ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Un possibile indizio di questa volontà lo ha dato lo stesso giocatore che, sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha postato una foto del figlioletto Edin con indosso la casacca della Juventus. Anche la scelta della canzone potrebbe essere significativa: "I Love You Always Forever". Una dedica certamente al piccolo Pjanic, ma anche alla "Vecchia Signora"?