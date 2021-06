Fagioli, parla l’agente: “Allegri lo stima molto”. Ma intanto la Juve…

Il giovane centrocampista potrebbe essere ceduto

redazionejuvenews

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il procuratore Andrea D'Amico, che cura gli interessi del giovane centrocampista della JuventusNicolò Fagioli, ha così parlato della situazione del suo assistito: "Nicolò ha dimostrato, quando è stato chiamato in causa in campionato contro il Crotone e in Coppa Italia contro la Spal, di essere pronto per la categoria. Allenandosi sempre con i grandi è migliorato e, a 20 anni, può fare soltanto bene. Del desto, Cherubini e Allegri lo conoscono bene, lo stimano molto e si aspettano molto da lui. Senza i Nazionali ci sarà più spazio per i giovani. Così Allegri avrà la possibilità d rivederli, dopo che sono passati due anni, e di testarlo".

Parole che sanno di conferma, ma non per il Secolo XIX. Stando a quanto riferito dal quotidiano ligure, da sempre vicino alle situazioni delle due squadre genovesi, il giovane Fagioli potrebbe infatti essere dirottato al Genoa in prestito. I rapporti tra la Juventus e il club rossoblù sono molto buoni, a testimonianza dei tanti affari conclusi nelle ultime sessioni di mercato, tra cui il prestito di Mattia Perin, esploso all'ombra della lanterna ma poco fortunato nell'avventura juventina. Il portiere, molto probabilmente, farà ritorno in Liguria sempre con la formula del prestito.

Oltre a lui appunto Fagioli (seguito anche dal Sassuolo nell'affare che potrebbe coinvolgere Manuel Locatelli), che la Juve vuole far maturare, concedendogli la possibilità di acquisire maggior minutaggio e di conseguenza mettersi in luce con le sue prestazioni. Stesso percorso potrebbe poi essere intrapreso dal rumeno Radu Dragusin. Il giovane difensore, presente soprattutto in Coppa Italia nella passata stagione, ha da poco rinnovato il proprio contratto con la Juventus, in cerca di un club in cui farlo maturare. Occhio poi alla situazione di Nicolò Rovella: anche per lui possibile spazio alla corte di Davide Ballardini.