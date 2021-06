Novellino: “Locatelli sta dimostrando in Nazionale di essere veramente forte”

L'allenatore ha parlato

A proposito di Juventus ha parlato Federico Chiesa in conferenza stampa in vista del match contro il Galles: "Il mister ci chiede di stare pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare. La vivo appieno. Il mister prende in considerazione tutti i convocati. Dobbiamo stare pronti per fare una grande prestazione. Ognuno è importante per raggiungere l’obiettivo. Il ritorno di Allegri? Non l’ho ancora sentito. Tengo ancora a ringraziare Pirlo per la fiducia che mi ha dato. Quando torno alla Juve sarò felice di lavorare con lui. Papà Enrico? L’ho sentito ma non per questioni calcistiche. So dentro di me come vivere questo momento, c’è energia, elettricità, il gruppo è bello ed è merito del mister Mancini. Lo staff di Mancini? È importante, tutti portano valori importanti che rispecchiano la squadra che siamo, il nostro entusiasmo. Il mister ha portato non solo nei calciatori ma tramite il nostro entusiasmo c’è entusiasmo anche nei tifosi. L’Italia ci segue con entusiasmo. Il Galles? Squadra forte, tenace, ci darà battaglia sicuramente. Ha dei giocatori importanti di livello internazionale su tutti Gareth Bale".