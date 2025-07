Pizzi: “La Juventus lotterà per il quarto posto”

Fausto Pizzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo piazzamento dei bianconeri.

Fausto Pizzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Leoni? Secondo me c’è la necessità di avere gente fresca. Se vuoi giocare in pressione e rimane con Acerbi e De Vrij, non vorrei rivedere partite come PSG-Inter. Io lo avrei preso prima di Bonny, sapendo che poi vuoi prendere Lookman e hai ancora in rosa Taremi. Per me guardando la rosa rimane molto forte l’Inter. Hai Susic che è una mezzala di qualità, hai Frattesi, un centrocampo ben coperto. Se prendi Lookman davanti sei fortissimo. Ti manca uno dietro che rinfreschi rispetto ad Acerbi e De Vrij”.

Sulla Juve

"Penso che il colpo del Milan sia stato Allegri, che da un'impronta a una squadra che ha dei buoni giocatori in rosa. Ho visto tanta confusione lo scorso anno. La Juve ancora non lo so, ma è una squadra che, insieme al Milan, lotterà per il piazzamento Champions. L'Atalanta è un cantiere aperto, la Roma è partita un po' in ritardo e potrebbe pagare l'adattamento a Gasperini. Roma? A livello qualitativo il Milan forse ha qualche giocatore migliore. Gasperini va supportato, è uno che fisicamente poco si sposa con la piazza. Se lo segui può portati in alto però. Dybala rimane determinante in questo organico".