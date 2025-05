Juve, Sabatini: “Lo scontro diretto con la Lazio sarà determinante”

Intervenuto su Sport Mediaset il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la corsa Champions della Juve di Tudor

Intervenuto su Sport Mediaset il giornalista Sandro Sabatini ha detto: “A 70 punti si va in Champions, tutto è possibile. Lo scontro diretto Lazio-Juventus sarà comunque determinante perché una delle due sarà fuori e con un pareggio sarebbe tutto da valutare. Pareggio a Bologna? Per come si era messa e per la formazione che aveva anche in emergenza, la Juventus almeno dal punto di vista caratteriale abbia qualcosa di evidentissimo in più con Tudor”.

Juve, le parole di Tudor post Bologna

Al termine della partita contro il Bologna, pareggiata per 1-1, l’allenatore della Juve Igor Tudor in conferenza stampa ha detto: “Hanno dato. Bisogna sempre capire il momento della squadra e il momento dell’altra squadra, i ragazzi mi sono piaciuti e hanno retto. Si è andato alla pari dal loro punto di vista, poi abbiamo sofferto quando c’era da soffrire. Tanta roba per me, per il momento in cui siamo. Ci dà coraggio e consapevolezza. Ogni partita va preparata come una finale, in modo diversi visto l’avversario e visti i momenti. Ora c’è la Lazio, domani riposiamo e partiamo martedì. Vediamo se recuperiamo qualcuno”. Nel frattempo arrivano novità sul calciomercato della Juve: Retegui in bianconero? A fine anno…”