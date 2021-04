Pirlo: “Secondo tempo meglio del primo. Era importante vincere”

Il tecnico ha parlato

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato intervistato dai microfoni di JTV dopo la vittoria di ieri sera contro il Parma per 3-1, ottenuta grazie alla doppietta di Alex Sandro e al gol di Matthijs De Ligt tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Dopo tutte le polemiche sulla Superlega delle ultime ore i bianconeri, dopo un primo tempo abbastanza sottotono, hanno raggiunto il pareggio nei minuti finali del primo tempo, dopo essere andati in svantaggio, e nella ripresa hanno trovato i due gol che hanno portato i tre punti. Molte le occasioni nella ripresa per i bianconeri, con i gol dei due difensori che hanno sopperito alle occasioni sbagliate dagli attaccanti bianconeri, con Cristiano Ronaldo ancora a secco e molto nervoso.