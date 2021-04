Alex Sandro: “Tre punti importantissimi. Superlega? Pensavamo solo al campo”

Il giocatore bianconero ha parlato al termine del match

Si è appena concluso il match di campionato tra Juventus e Parma, con la vittoria dei bianconeri per 3-1. Partita che inizia subito in salita per gli uomini di Pirlo che, si trovano costretti ad inseguire dopo 25 minuti di gioco, quando una punizione chirurgica di Brugman piega Buffon e manda i gialloblu in vantaggio. Sembrano ritornare i fantasmi di Bergamo ma a pochi minuti dalla chiusura della prima frazione di gioco ci pensa Alex Sandro a rimettere in piedi il match, mandando le squadre negli spogliatoti con il punteggio di 1-1. Nella ripresa passano appena 3 minuti ed è ancora Alex Sandro a segnare la rete del 2-1. Sarà sempre di un difensore il gol che chiude il match che, arriva su una conclusione di testa dell'olandese de Ligt.