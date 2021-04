Madonna alla partita del figlio con la maglia della Juve: “Finalmente”

La cantante ha postato sul suo canale Instagram

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Parma per la partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Mentre in Europa imperversa il caos per la Superleague, i bianconeri dovranno concentrarsi sul campo per cercare di ottenere i tre punti contro i ducali, dopo la sconfitta di domenica maturata a Bergamo contro l'Atalanta. Andrea Pirlo ritroverà per la partita di questa sera Cristiano Ronaldo, dopo l'assenza a Bergamo, che in attacco dovrebbe fare coppia con Paulo Dybala, come preannunciato dal tecnico bresciano in conferenza stampa.