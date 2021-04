Pagelle Juventus-Parma: Cuadrado assistman, Ronaldo in ombra

I voti dell'undici bianconero

redazionejuvenews

Un 3-1 firmato dalla doppietta di Alex Sandro e dalla rete di De Ligt consente alla Juve di ribaltare il Parma, passato in vantaggio nel primo tempo, e di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa Champions. Questi i voti di Ronaldo e compagni:

BUFFON 6: incolpevole sul gol preso. Ordinaria amministrazione per il resto della gara.

DANILO 6.5: ottimo lavoro difensivo, i suoi passaggi sono lucidi come al solito. Ormai una certezza per questa difesa.

BONUCCI 6: prende non si sa quante manate da Pellè nell'arco di un'ora, ma resta sempre in piedi. Partita senza sbavature.

DE LIGT 7: colonna del reparto arretrato, tiene a bada gli attaccanti avversari. La gioia del gol che mancava dalla scorsa stagione è una giusta ricompensa.

ALEX SANDRO 7.5: una serata in cui svolta letteralmente dopo un'annata altalenante. La prima doppietta in Serie A è fondamentale per conquistare i tre punti contro un parma duro a morire.

CUADRADO 7: ormai non è più una sorpresa. Mette in mezzo assist a ripetizione, tra cui il cioccolatino per il secondo gol di Alex Sandro. Continua spinta sulla fascia destra, gli avversari non lo tengono mai.

ARTHUR 5.5: perde diversi palloni, alcuni dei quali, per sua fortuna, non risultano poi pericolosi. Si riscatta in parte salvando sulla linea il possibile 2-2 del Parma. (DALL'86' BERNARDESCHI s.v.).

BENTANCUR 6: mette quel tanto che basta di grinta per riuscire a portare a casa la partita. (DAL 73' RABIOT 6: entra con il giusto piglio, non sbaglia un intervento).

McKENNIE 5.5: un po' in ombra, costretto all'insolito lavoro di seconda punta che gli richiede Pirlo. (DAL 73' RAMSEY s.v.).

DYBALA 6: partita dai due volti. In ombra nella prima frazione, poi inizia a girare e ad entrare in tutte le azioni offensive bianconere e anche la squadra si sveglia. Posizionato sempre bene, impreciso nelle conclusioni (DALL'83' MORATA s.v.).

RONALDO 5: colpevole di non saltare in occasione del gol di Brugman, male stranamente anche in fase offensiva. Insolitamente impacciato, ma per sua fortuna Alex Sandro per una sera prende il suo posto.

PIRLO 6: brutto primo tempo della sua Juve, poi una doppietta di Alex Sandro svolta tutto. Seconda frazione con un gioco molto più fluido e convincente dei suoi, che portano a casa tre punti meritati.