Pirlo: “Importante portare a casa i 3 punti. Noi l’anti-Inter? La classifica dice che…”

Il tecnico ha parlato

TORINO - Dopo la vittoria contro il Crotone, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Vittoria con tante assenze? Eravamo partiti un po' nervosi, forse le ultime due sconfitte ci avevano un po' innervosito però poi abbiamo gestito bene. L'importante era portare a casa i 3 punti. Bentancur? Dovevamo essere veloci per trovare il nostro centrocampista e colpire il loro lato debole e infatti i gol sono arrivati. In vista del Verona abbiamo squalificato Danilo ed è un altro difensore che ci viene a mancare. Quando non ho Morata chi deve migliorare? Bisogna cercare di muoverci meglio perché Alvaro non è al meglio ed ha bisogno di più tempo per rimettersi in sesto. Kuku non è un attaccante e gli richiediamo un altro tipo di movimento, il gioco deve essere fatto più in ampiezza per cercare Cristiano in mezzo all'area".