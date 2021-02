Calciomercato Juventus, Morata in bilico? Paratici punta un attaccante top

Occhio a quanto potrebbe succedere in attacco nel prossimo calciomercato della Juventus: dubbi su Morata, nel mirino un grande centravanti

In queste ultime ore infatti si sono rincorse varie voci riguardanti il centravanti spagnolo, che al momento è in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid. Dopo una partenza a razzo, il classe '92 si è fermato e non ha dato continuità né dal punto di vista delle prestazioni né soprattutto da quello realizzativo. Tanto che, secondo quanto riferito dal noto portale iberico specializzato in calciomercato Fichajes.net, in casa Atletico ci sarebbe preoccupazione riguardo al riscatto di Morata . La Juve infatti vanta il diritto di riscatto e non l'obbligo, cosa che potrebbe anche portare i bianconeri a non pagare i 45 milioni del riscatto se l'attaccante dovesse continuare così. Anche perché si tratta di una cifra davvero importante. I colchoneros non vorrebbero quindi ritrovarsi nuovamente Morata in rosa, visto che è fuori dal loro progetto tecnico. E la Vecchia Signora, dal canto suo, sta inevitabilmente riflettendo sul da farsi. La soluzione potrebbe trovarsi a metà strada. Secondo l'esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio infatti, Paratici starebbe già lavorando per il rinnovo del prestito a 10 milioni di euro, rimandando la decisione definitiva sul riscatto all'estate del 2022 . Nel frattempo però, il dirigente bianconero starebbe anche facendo sul serio per un altro attaccante di livello internazionale.

Come detto, la Juventus continua ininterrottamente a sondare il mercato nazionale e internazionale alla ricerca dell'occasione giusta. E un'opportunità ghiottissima in effetti ci sarebbe. Si tratta di Memphis Depay, attaccante olandese che a fine stagione lascerà il Lione a parametro zero. Un nome del genere sul mercato degli svincolati non può non fare gola ai più grandi club europei, Juve inclusa. E infatti, come riferisce calciomercato.com, i bianconeri starebbero facendo veramente sul serio per il classe '94 che fino a poco tempo fa sembrava ad un passo dal Barcellona. Ora invece, secondo qualcuno, la Juventus sarebbe addirittura balzata in pole position per Depay. E c'è di più. Il Corriere di Torino infatti parla anche di un'offerta già pronta per il giocatore da parte della Vecchia Signora da 5 milioni a stagione per 4 anni. Quel che è certo è che c'è e ci sarà gran fermento sulla questione attaccante in vista della prossima estate. Ma nei pensieri della dirigenza bianconera non c'è solo il nuovo centravanti. Anzi, sarà il centrocampo il reparto che verrà maggiormente ritoccato, tanto che Paratici avrebbe giàpronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi per il centrocampo: eccoli tutti <<<