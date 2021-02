Top & Flop Juventus-Crotone – Ronaldo decolla, Danilo mette Pirlo in difficoltà

Il meglio e il peggio del match di oggi

redazionejuvenews

La Juventus torna a vincere dopo la doppia sconfitta tra Napoli e Oporto. I bianconeri non aggrediscono da subito il Crotone, ma alzano il ritmo in crescendo e sfruttano le due prodezze di CR7 per sbloccare e successivamente chiudere il match. Tre punti importanti che servivano a non far scappare via le concorrenti per il campionato, oltre che a ridare fiducia alla Juve dopo gli ultimi risultati negativi. Analizziamo quindi il meglio e il peggio di questa sfida.

TOP - Il meglio di questa partita è rappresentato proprio dai due voli di Cristiano Ronaldo. La freddezza con cui aggredisce lo spazio per andare ad aprire le marcature è seconda solo alla voglia con cui va a cercare il secondo gol. L'imponenza con cui stacca di testa ormai non fa più notizia. Il portoghese trafigge due volte Cordaz andando due volte in terzo tempo e schiacciata come il miglior LeBron James. Con la doppietta di oggi si porta nuovamente in testa alla classifica marcatori, mentre la Juve manda un messaggio a Lukaku e compagni, ancora avanti nella corsa scudetto.

FLOP - Finalmente una gara priva di svarioni o errori grossolani. La Juventus archivia la pratica Crotone con relativa tranquillità e mette la testa al Verona, avversario decisamente più complicato da affrontare. Se le tante defezioni dovute a problemi fisici non bastassero, Pirlo dovrà fare i conti anche con l'assenza di Danilo. Il peggio di questa partita, per quanto riguarda i bianconeri, è senz'altro il pestone del brasiliano che, diffidato, porta una nuova gatta da pelare al suo tecnico. Il Danilo di questa stagione è stato un elemento pressoché insostituibile. E infatti non è stato praticamente mai sostituito. Oggi, un fallo decisamente poco utile, lo tiene lontano dal campo per la prossima gara. Un'altra assenza in difesa che costringerà almeno uno tra Chiellini, Bonucci e Cuadrado ad affrettare i tempi di recupero.