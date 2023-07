L'ex allenatore e giocatore della Juventus è a caccia di nuovi innesti per la Sampdoria: si tratta di Barrenechea e Frabotta

La Sampdoria -reduce dalla retrocessione in Serie B dopo un anno tormentato- adesso è concentrata sul mercato per ripartire al meglio. Il club blucerchiato sta cercando di venire incontro alle richieste del nuovo allenatore Andrea Pirlo. L'ex Juve avrebbe buttato adocchiato due giovani dalle parti della Continassa. Nicola Legrottaglie starebbe lavorando per portare a Genova sia Gianluca Frabotta che Enzo Barrenechea.