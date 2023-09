Pirlo: “Facundo deve adattarsi, ma presto lo vedremo in campo”

Andrea Pirlo, allenatore della Samp, ha detto la sua in conferenza su Facundo Gonzalez, calciatore di proprietà dei bianconeri, in prestito ai blucerchiati. Ecco le sue parole: "Abbiamo bisogno di questi giocatori, che abbiamo più leader in squadra. Ci sono tanti giovani in squadra, ma loro devono essere trascinati dai giocatori esperti che hanno centinaia di partite in A. Devono essere l'esempio per dare sicurezza ai giovani che invece sono alla prima esperienza.