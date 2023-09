Pirlo – I bookmakers scommettono sull’esonero dell’ex Juve entro gennaio

I bookmakers hanno fatto le loro scommesse sull'esonero dell'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo: quote basse per il divorzio a gennaio

L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria in Serie B non è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il successo alla prima giornata contro la Ternana, l'ex Juventus ha inanellato una serie di tre sconfitte tra le mura amiche con Pisa, Venezia e Cittadella. Inframezzate, in realtà, dal punto conquistato in trasferta contro la Cremonese. Un andamento allarmante che vede la Sampdoria al 16° posto e già a 11 lunghezze di distanza dalla capolista Parma.