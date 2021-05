Pirlo, la panchina rimane in bilico. Sempre vive le piste Zidane e Allegri

Il punto sulla panchina bianconera

La vittoria in Coppa Italia con l'Atalanta, e la già citata qualificazione alla massima competizione europea, potrebbero non bastare a fronte di una stagione dai risultati altalenanti, con il piazzamento in campionato in bilico fino all'ultima giornata. Nei prossimi giorni, appunto, si discuterà ai piani alti del club, che nel frattempo valuta possibili alternative. Il nomer più caldo resta quello di Zinedine Zidane, che nella giornata di mercoledì dovrebbe avere un summit decisivo con il Real Madrid. Le alternative, per l'ex pallone d'oro, rimangono la Nazionale francese dopo l'Europeo e un anno di pausa.

Pausa dalla quale sta per tornare Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina dopo il divorzio dalla Juve del maggio 2019. Il tecnico livornese rimane tra i papabili per via del grande rapporto con il presidente Andrea Agnelli, ma al momento appare diretto proprio verso la panchina dei blancos in sostituzione dell'ex numero 21 bianconero. Più indietro le alternative: Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio o Gattuso, fresco di esonero dopo il pareggio di ieri con il Verona. Non sarebbe invece in lista Luciano Spalletti, per cui si sono chiuse anche le porte del Napoli, pronto a puntare su Conceicao.