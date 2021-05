Morata saluta Buffon: “Giocare con te è stato un privilegio”

L'attaccante spagnolo ha postato un messaggio di addio per Buffon

Dopo la chiusura del campionato, in casa Juve ora si lavora duramente sul mercato per cercare di ristabilire il gap con l'Inter che, quest'anno sembra essersi instaurato notevolmente. Sono tanti i nomi che circolano sul taccuino di Paratici ed è inutile dire che il reparto dove ci si aspetta i ritocchi maggiori è a centrocampo. La perdita di Pjanic infatti, ha lasciato la squadra senza un vero e proprio regista, incapace in piu di un occasione di impostare manovre avvolgenti e sfiancanti ai danni degli avversari. Ma bisognerà capire anche chi difendere la porta della Vecchia Signora nella prossima stagione, perche l'addio di Buffon e l'incertezza sulla permanenza di Szczesny la fanno da padrona. Proprio sul portierone azzurro potrebbero delinearsi nuovi e clamorosi scenari, considerando la sua forte volontà di voler continuare a giocare a calcio.

A tal proposito è intervenuto l'ormai suo ex compagno Alvaro Morata che, ci ha tenuto in maniera particolare ad omaggiare e salutare l'ex Campione del Mondo, attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram: "Gigi ho avuto in due occasioni diverse l’onore di giocare con te. Mi mancherà entrare nello spogliatoio e vederti ma soprattutto mi mancherà la carica e l’affetto che sai dare. Non vedo l’ora che i miei figli crescano e capiscano che privilegio ho avuto nel conoscerti e nel giocare con te. Un campione unico e una persona meravigliosa".