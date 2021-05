Juve in Champions: le possibili avversarie dei bianconeri

Ecco chi potrebbero trovare ai gironi Ronaldo e compagni

Il pareggio del Napoli contro il Verona ha permesso alla Juventus di raggiungere il quarto posto, centrando così l'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri, in quel di Bologna, nel frattempo avevano portato a termine il loro compito, asfaltando i rossoblù emiliani per 4-1 grazie alla doppietta di Morata e ai gol di Chiesa e Rabiot (di Orsolini il gol della bandiera), scoppiando poi nei festeggiamenti al fischio finale. Ora qualche settimana di pausa per ricaricare le pile, mentre i Nazionali risponderanno alle convocazioni per l'Europeo che partirà il prossimo giugno, poi si inizierà a pensare alla nuova stagione.

L'annata 2021/22 vedrà Cristiano Ronaldo e compagni inseriti nella seconda fascia della massima competizione europea, con la prima che, per l'Italia, sarà invece occupata dall'Inter di Antonio Conte che ha interrotto il filotto di scudetti della "Vecchia Signora". Insieme ai nerazzurri saranno presenti anche i vincitori degli altri campionati: Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille e Sporting Lisbona. Gli altri due posti rimanenti saranno occupati da una tra Manchester United e Villareal (finaliste in Europa League) e da una tra Chelsea (finalista di Champions) e Zenit (campione di Russia).

La seconda fascia è una prima a tutti gli effetti. Insieme alla Juve, infatti, ci sono altre grandi protagoniste del calcio europeo degli ultimi anni: Real Madrid, Barcellona, PSG, Liverpool e Siviglia. Anche qui, per completare il tutto, bisognerà attendere le finali di Champions e di Europa League. In ballo ci sono Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund e Porto. In terza fascia invece troviamo l'Atalanta insieme ad Ajax e Lipsia. In bilico le posizioni di Borussia Dortmund, Porto e Zenit. In quarta, con il Milan, al momento sicura la posizione del Wolfsburg. Per completare il tutto, oltre alle già citate finali europee, bisognerà attendere l'esito dei preliminari che verranno disputati nel mese di agosto: