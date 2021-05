Pirlo, due nuove ipotesi sul futuro del tecnico bianconero

Due nuovi scenari legati al futuro del tecnico juventino

Anche quest'oggi, la Juventus si è allenata alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo per preparare al meglio la sfida contro il Milan di domenica sera. All'Allianz Stadium di Torino, le due squadre si giocheranno un posto valevole per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, diventato l'obiettivo minimo del club bianconero dopo che il sogno del decimo scudetto consecutivo è definitivamente sfumato per mano dell'Inter del grande ex Antonio Conte. Da qui alla fine della stagione, comprendendo anche la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta del prossimo 19 di maggio, saranno cinque partite importanti per il futuro della "Vecchia Signora" e del suo allenatore.

Tuttosport, quest'oggi, fa il punto sulla situazione legata ad Andrea Pirlo. Il presidente Andrea Agnelli, nel caso in cui venissero centrati gli obiettivi Champions e Coppa Italia, sarebbe infatti propenso a dare nuova fiducia al suo allenatore anche in vista del prossimo anno. Ai piani alti del club c'è infatti poca voglia di stravolgere per il terzo anno consecutivo la situazione, affidando poi la squadra al quarto allenatore diverso in quattro stagioni. Se la situazione dovesse però prendere una piega negativa, un cambiamento sarebbe quantomeno auspicabile per il futuro dell'ambiente.

Ecco quindi che, senza Champions e senza Coppa Italia, l'ex numero 21 potrebbe essere sollevato dal suo attuale ruolo. I nomi che si fanno per la successione sono sempre gli stessi, con Zinedine Zidane che, in seguito all'eliminazione del suo Real Madrid dalla Champions League, sta scalando le gerarchie che vedono però sempre in testa l'ipotesi di un'affascinante ritorno di fiamma con Massimiliano Allegri. Sullo sfondo, sempre secondo il quotidiano piemontese, si starebbe parlando anche del possibile arrivo di Gennaro Gattuso, amico intimo e compagno di mille vittorie di Andrea Pirlo. L'ex mediano del Milan è in rotta con il Napoli e potrebbe cambiare squadra a breve.