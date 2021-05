Zidane: “Non penso al futuro, il presente si chiama Liga”

Il tecnico ha parlato

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 subita ieri sera dal Real Madrid contro il Chelsea, che ha decretato, dopo l'1-1 dell'andata, la qualificazione dei Blues alla finale della Champions League: "Hanno giocato una bella partita. La vittoria è meritata: hanno giocato meglio in queste due partite, soprattutto stasera. Abbiamo avuto un'occasione all'inizio della partita, ma non siamo riusciti a concretizzare. Nella doppia sfida hanno meritato di passare il turno".

"Non sono contento, ma riconosco che loro hanno fatto una bella partita. Era una semifinale di Champions, a noi è mancato qualcosa. Ma non dobbiamo cercare scuse, sono comunque contento di quello che abbiamo fatto in Champions finora, perché abbiamo avuto tante difficoltà".

"Penso solo al presente, e alla partita che ci aspetta in campionato domenica. Mancano quattro partite, voglio solo fare i complimenti ai miei giocatori per quello che hanno fatto finora. Per il resto, loro hanno fatto una bella partita: il calcio è così".

Anche il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato dopo la vittoria: "Tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui sono valsi la pena, sono molto grato di essere alla guida di questa squadra. Abbiamo offerto una prestazione energica, piena di attitudine positiva. Non abbiamo mai abbassato la testa, siamo rimasti positivi anche dopo le occasioni sbagliate. Ma il lavoro non è finito: abbiamo due finali da vincere”.

"Finale? Il Manchester City è il benchmark, e per diminuire il gap servono grandi prestazioni. Vincere aumenta la fiducia, è il massimo che puoi affrontare. Arriveremo con fiducia e positività a Istanbul, speriamo anche senza infortuni, per vincere e non per partecipare”.

“Sono abbastanza felice di quello che ho visto finora, sin dal primo allenamento. Ho visto un ottimo comportamento da parte di tutti ed è un piacere fare parte di questo spogliatoio. Ci siamo adattati a situazioni molto diverse, abbiamo risposto a tante domande. Per esempio oggi abbiamo usato tutte le soluzioni a nostra disposizione. Questa squadra può fare davvero tanto”.