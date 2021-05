Borriello: “Per la Juventus non arrivare quarta sarebbe un fallimento totale”

L'ex attaccante ha parlato

TORINO - Marco Borriello, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi, tra cui Juventus-Milan. Queste le sue parole: "E’ una partita tra due squadre in difficoltà, sarà l’esperienza a fare la differenza. Sicuramente per la Juventus non arrivare quarta sarebbe un fallimento totale: sulla carta è superiore. Il Milan mi ha sorpreso in positivo per il campionato che ha fatto. Ha una rosa da 2°-5° posto, ma a questo punto restare fuori dalla Champions sarebbe una beffa. Nel Milan mi piace molto Kessie, che è un trattore e sa prendere in mano la squadra. Nella Juve se Chiesa recupera può fare la differenza. Donnarumma? Ho apprezzato molto le parole di Maldini, che ha dato un gran segnale: Gigio ha tutto il diritto di fare quello che vuole. E’ giovane, se scappa una risata non ci vedo niente di male, anche perché in campo fa sempre il suo dovere. Io sono un romantico e spero che possa diventare una bandiera del Milan, anche se ce ne sono sempre meno, però se altrove ti offrono il doppio dei soldi è dura dire di no".