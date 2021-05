Kulusevski: “Al Milan penseremo da domani, Pirlo tranquillo come sempre. Sul mio ruolo…”

Le parole dell'attaccante svedese

Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus e della Nazionale svedese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro il Milandi domenica sera, che in palio metterà un posto per la prossima edizione della Champions League:

"Pirlo? Il mister lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona di per se molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo a disposizione per poterlo fare. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli su quello che ci aspetta.

Il mio ruolo? Le cose sono simili anche qui. Qualche volta ho cambiato il modo di giocare, ma i concetti sono gli stessi. Il mister mi vuole nel vivo del gioco, a dialogare con i compagni e a giocare vicino agli attaccanti. Sapevo che venendo alla Juve non sarebbe stato facile, ma la vita è piena di difficoltà. Alcune partite ho fatto meglio, altre peggio, ma non posso fare di più. Faccio il meglio che posso e di quello che ho fatto non rimpiango niente.

Milan? Non è che abbiamo iniziato a pensare alla partita contro di loro da lunedì o martedì, ci penseremo solo alla vigilia del giorno di gara perché sono sfide che, se si vivono prima, si rischia di arrivare scarichi mentalmente. C'è grande serenità all'interno dello spogliatoio. Magari da fuori a qualcuno può fare impressione che la Juventus sia ancora lì a giocarsi la Champions, ma noi siamo molto sereni al nostro interno. Dal mio punto di vista noi dovremo fare una gara molto attenta a livello di equilibrio di gioco. Non dovremo buttarci tutti in attacco, ma dovremo pensare ad avere pazienza per sbloccare il risultato. Chi toglierei al Milan? È troppo facile dirlo: il mio idolo Ibrahimovic.".