Pirlo: “Con il Presidente ci siamo abbracciati. I ragazzi hanno fatto una grande partita”

TORINO – La Juventus ha guadagnato ieri sera la finale di Coppa Italia, pareggiando per 0-0 contro l’Inter, in virtù della vittoria nella partita di andata per 1-2 a San Siro. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine della partita, analizzando il match.

Finale raggiunta meritatamente grazie a tutta la sua rosa.

“Ci siamo meritati la finale davanti a una grande squadra come l’Inter. Abbiamo utilizzato tutti i giocatori della rosa, ho sfruttato bene le loro caratteristiche e tutte le loro capacità per riuscire ad ottenere questa finale”.

Avete giocato con grande concentrazione.

“In partite così prestigiose difficilmente sbagliamo e hanno fatto tutti una grande partita. Abbiamo cambiato qualcosa dal punto di visa tattico e sono stati bravi nonostante si sia potuto lavorare poco. Non hanno creato molto e le occasioni più nitide per andare in vantaggio le abbiamo avute noi”.

Demiral e Bentancur?

“Ci fermiamo spesso a parlare con loro perché avendo poco tempo per allenarci cerchiamo di prenderli sempre singolarmente e spiegare loro gli errori che commettono. Per me loro due non sono più giovani, ma giocatori di alto livello che hanno alle spalle tante partite. Danno sempre tanta disponibilità per ricevere consigli tattici e tecnici”.

Questa partita può essere importante in chiave Champions?

“Tutte le partite possono essere importanti per noi in questa stagione. Ora ne abbiamo ancora tante ravvicinate e importanti. Bisogna restare sempre concentrati, perché se scolleghi la testa rischi di sbagliare le partite. È importante avere questa forza mentale, sappiamo che è difficile recuperare le energie, ma in campo devi essere sempre al 100%”.

Cosa è successo nell’intervallo?

“Non ho visto niente perché sono rientrato subito negli spogliatoi e avevo altri pensieri per la testa”.

Perchè hai deciso di giocare con Alex Sandro e Danilo dentro il campo?

“In base a come loro potevano venirci a prendere abbiamo deciso di portare gli esterni in mezzo per aver maggiore controllo del possesso palla. Penso che abbiamo fatto bene nonostante i pochi giorni avuti per preparare la partita. Sono molto soddisfatto”.

Cosa porta il primo 0-0 della stagione?

“Non mi ero neanche accorto fosse il mio primo 0-0, ma questo vale come una vittoria contro una grande squadra. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e sarebbe stato un premio per i ragazzi visto quanto fatto nei 180 minuti”.

Ha incrociato Conte? Agnelli invece?

“Conte solo adesso. Con il Presidente Agnelli ci siamo abbracciati ed eravamo molto contenti. Queste partite sono quelle che ti danno la possibilità di giocare una finale e ti danno grande euforia”.

È la Juve che aveva in mente ad inizio stagione?

“Sì abbastanza perché ogni portatore di palla aveva più opzioni, più linee di passaggio. Abbiamo provato questa soluzione portando dentro a volte Danilo a volte Alex Sandro e volte tutti e due insieme. Sono cose che si possono provare spesso e in base a come ci vengono a prendere ci muoviamo di conseguenza”.