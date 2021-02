Juve-Inter, sui social esplode la festa bianconera: “Siamo in finale”

TORINO- Continua il grande momento di forma della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, dopo il successo sulla Roma in campionato, che ha permesso il sorpasso al terzo posto proprio sui giallorossi, ha conquistato il pass per la seconda finale di Coppa Italia consecutiva grazie allo 0-0 dell'”Allianz Stadium” contro l’Inter di questa sera. I bianconeri, forti del 2-1 conquistato all’andata a “San Siro” grazie alla doppietta messa a segno da Cristiano Ronaldo, hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Primo tempo giocato alla pari, con i padroni di casa meglio all’inizio e più in sofferenza nella seconda metà della prima frazione, in cui la difesa, retta alla grande da un Demiral in serata di grazia, non ha però mollato nulla. Bene anche la prestazione di Cristiano Ronaldo, pimpante per gran parte della partita e a cui è mancato soltanto il gol. Un grande traguardo questa finale, festeggiato poi sui social, dove è letteralmente esplosa la festa dei giocatori bianconeri:

PINSOGLIO: “DAI UN PO’ EH! Siamo in FINALE!”

SZCZESNY: "Coppa Italia final here we comeee" BONUCCI: "FINALEEEEE!!!! Grandi ragazzi!!! Spirito da Juve!!!" CHIELLINI: "Una grande prestazione ci porta in finale!!! Avanti così!!!" DE LIGT: "Squadra" DEMIRAL: "Grande squadra. Forza @juventus !!!! Oggi tutti top" DANILO: "Grande squadra e grande gruppo. San Siro arriviamo e vogliamo questo trofeo. Avanti ragazzi" CUADRADO: "Si va in FINALE Gracias a Dios" BENTANCUR: "BIANCONERI IN FINALE! VAMOS!" RABIOT: "Un'altra

