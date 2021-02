Top e flop Juventus-Inter: Demiral è un muro, Bentancur sbaglia troppo

TORINO- La Juventus, con un pareggio per 0-0, ha conquistato il pass per la seconda finale di Coppa Italia consecutiva. I bianconeri, forti del 2-1 ottenuto a San Siro all’andata, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, hanno disputato una gara ordinata, con una solida ed efficace fase difensiva, sfiorando in diverse occasioni anche il colpo del ko (stranamente impreciso Cr7). Inter quasi mai pericolosa, ad eccezione di 10 minuti centrali nel corso della prima frazione di gioco. Vediamo qui di seguito l’analisi del migliore e del peggiore calciatore bianconero in campo:

TOP, DEMIRAL: un autentico muro. Il centrale turco viene lanciato dal primo minuto in sostituzione dell’acciaccato Bonucci e, in coppia con De Ligt, non lo fa rimpiangere. Fondamentale nel primo tempo quando il compagno olandese, nel duello con Lukaku, va a volte in affanno e lui è sempre pronto a metterci una pezza. Nella ripresa domina su qualsiasi pallone capiti nella sua zona, che sia di testa o di piede. Stravinto il duello con i diretti avversari nerazzurri. E chissà che, dopo questa prestazione, il turco non possa scalare le gerarchie del reparto difensivo anche nel prossimo futuro…

FLOP, BENTANCUR: troppo, troppo lezioso. Senza Arthur tocca a lui dare il via alla manovra bianconera, ma l’imprecisione mostrata nei passaggi è eccessiva. Diversi tocchi sbagliati che potevano costar caro, se non fosse stato per la serata di grazia di Demirl, come detto in precedenza. Potrebbe andare al tiro in più di un’occasione ma non si assume questa responsabilità, mandando su tutte le furie prima mister Pirlo e poi Cristiano Ronaldo, che lo hanno rimproverato a gran voce. Meglio quando si tratta di spezzare il gioco e fare legna, ma non può certamente bastare. La sua è stata una serata assolutamente no.