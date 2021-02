Conte: “Juve? Serve più educazione”. E il club risponde così sui social…

TORINO- La Juventus, grazie allo 0-0 dell'”Allianz Stadium”, ha staccato il pass per la seconda finale di Coppa Italia consecutiva. Un pareggio che si aggiunge al decisivo 2-1 dell’andata a “San Siro” di una settimana fa, in cui una doppietta di Cristiano Ronaldo ribaltò l’iniziale vantaggio di Lautaro Martinez. Da segnalare, su tutte, le prestazioni di un Demiral in serata di grazia, confermatosi autentico muro della retroguardia, e di Cristiano Ronaldo, più volte pericoloso e vicino al gol, negatogli solamente da un grande Handanovic. Un grande traguardo al quale i bianconeri tenevano particolarmente come dichiarato da Pirlo nella conferenza della viglia, e che ha scatenato la reazione gioiosa dei calciatori nello spogliatoio.

Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Antonio Conte, parlando della partita, è stato poi incalzato dalle domande su un battibecco a distanza con il presidente juventino Andrea Agnelli. Si è detto di parole grosse volate dalla tribuna all’indirizzo del tecnico leccese nell’arco dei 90 minuti, che ha così seccamente commentato la situazione: “Dovrebbero dire la verità, il quarto uomo ha visto cosa è successo tutta la partita, dovrebbero essere più educati. Non c’è niente da dire, servirebbe più sportività e rispetto che chi lavora”.

Parole che hanno suscitato una risposta ironica da parte dei social media manager del club campione d’Italia in carica. Sul profilo Twitter della Juventus è infatti apparso il seguente messaggio: “Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nella sua storia. Di seguito si propongono il match report di #JuveInter (http://juve.it/Nq0Z50Dw4hV) e le parole del Mister (http://juve.it/JzGQ50Dw4hU)”. Una risposta che ha naturalmente scatenato l’euforia dei sostenitori della Vecchia Signora, che hanno ricondiviso in massa il tweet: