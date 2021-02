Pirlo: “Buona vittoria, abbiamo avuto le giuste risposte. Non mettiamo fretta a Fagioli”

Le dichiarazioni del mister bianconero in conferenza dopo il 3-0 al Crotone

"Da questa partita abbiamo avuto le giuste risposte. Era importante tornare a vincere, considerando che la Juve non è abituata a perdere due partite di fila. Nonostante i primi 15 minuti un poì così, dettati dal molto nervosismo, siamo riusciti poi a indirizzarla. Arthur e Dybala? Purtroppo neanche noi siamo a conoscenza dei tempi del loro rientro. Dipenderà molto dal dolore, che per adesso persiste molto forte per entrambi. Bisognerà valutarli di giorno in giorno per averli a disposizione il prima possibile. Tattica? Era importante far correre veloce la palla per muoverli da destra a sinistra e lo abbiamo fatto molto bene.