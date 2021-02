Dybala ancora fuori, slitta il suo rientro

La Joya ancora alle prese con i problemi al ginocchio

redazionejuvenews

La Juventus questa sera è attesa dal Crotone, con i calabresi che arriveranno all'Allianz Stadium da fanalino di coda, in una sfida che i bianconeri dovranno vincere per forza, per non perdere ulteriore terreno dall'Inter prima in classifica e distante 11 punti, con gli uomini di Andrea Pirlo che hanno però due partite in meno. Della sfida di questa sera, che sembrava potesse essere quella del suo ritorno, non farà ancora parte l'argentino Paulo Dybala, ancora alle prese con l'infortunio subito nella partita contro il Sassuolo.

Dybala sembrava pronto al rientro questa sera, ma Andrea Pirlo ha ammesso ieri in conferenza stampa che la Joya soffre ancora dolore, e che quindi per il rientro in campo ancora ci sarà da aspettare: l'infortunio patito contro il Sassuolo lo avrebbe dovuto tenere La Joya continua infatti a sentire dolore al ginocchio, e i bianconeri dovranno continuare a fare a meno di lui a 42 giorni dall'infortunio patito conto il Sassuolo. Uscito a fine primo tempo contro i neroverdi dopo aver subito un brutto colpo al ginocchio sinistro, gli esami strumentali avevano parlato di una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. L'assenza della Joya sembrava poter durare non più di tre settimane, visti anche i segnali che Dybala mandava in allenamento, ma il numero 10 è stato costretto a rifermarsi dopo essere tornato in gruppo.

La speranza di vederlo in campo in Coppa Italia contro l'Inter è così evaporata sia per la partita di andata che per quella di ritorno, quando il dolore è tornato in contemporanea all'aumento dei carichi di lavoro. Dybala è tornato poi in gruppo e tra i convocati per la partita contro il Porto, ma non ha potuto riassaggiare il campo viste le sue condizioni ancora non al meglio. Dopo la trasferta portoghese Pirlo contava di averlo questa sera per la partita contro il Crotone, ma il riacutizzarsi del dolore costringerà l'argentino a saltare anche la partita di questa sera, con il suo ritorno in campo che ad oggi sembra un rebus senza soluzione.