Juventus-Crotone, le pagelle di Angelo Di Livio: CR7 in volo, Chiesa inarrestabile

Le valutazioni di Angelo Di Livio dopo Juventus-Crotone

redazionejuvenews

BUFFON 6 - Per lui ci si aspettava una gara da spettatore non pagante. Così non è, perché seppur timidamente, il Crotone riesce ad affacciarsi dalle sue parti in qualche occasione.

DANILO 6,5 - Il sostituto diventato insostituibile si mostra ancora in grande forma. Dà energia ai disimpegni della Juventus in più di un'occasione, conduce qualche contropiede e non ha mai paura di sbagliare. Diffidato, viene ammonito per un pestone. Contro il Verona, Pirlo farà davvero fatica a farne a meno.

DEMIRAL 6 - Gioca una gara di grande attenzione, non soffre il ruolo di perno centrale della linea a tre in fase di possesso. Ancora un po' timido in fase di impostazione, aspetto tattico in cui non viene assistito granché dalle sue caratteristiche tecniche.

DE LIGT 6,5 - Esattamente come quando era il capitano dell'Ajax, non ha mai paura di difendere quando la linea è alta. Si fa vedere anche nell'area avversaria quando ne ha l'occasione. Sbaglia una conclusione che avrebbe potuto sbloccare la partita, ma fa in modo che le incursioni del Crotone non risultino quasi mai pericolose.

ALEX SANDRO 7 - Prestazione solida, senza particolari sbavature in entrambe le fasi di gioco. Suo l'assist per il gol del vantaggio di CR7, che mostra grande fiducia nel suo cross nel momento stesso in cui riceve il pallone. (Dal 87' FRABOTTA s.v.)

CHIESA 6,5 - Altra ottima prova del numero 22, che dà respiro alla regia di Bentancur con un incessante attacco della profondità sulla fascia destra. (Dal 87' DI PARDO s.v.)

BENTANCUR 6 - Dimenticare la brutta prova di Oporto con una vittoria serviva a tutta la Juventus, ma forse a lui un po' di più. Dopo gli errori commessi in Champions ci si aspetterebbe più paura, ma l'uruguagio riesce a rimanere lucido, sbagliando davvero poco. (Dal 70' FAGIOLI 6 - Primo assaggio di Serie A per un prodigio del vivaio bianconero. Subentrare quando la gara è già indirizzata non è mai troppo complicato, ma il classe 2001 mostra una discreta personalità.)

MCKENNIE 6,5 - Il problema all'anca si fa sentire. Una condizione fisica un po' precaria non gli consente di dare la solita energia al centrocampo bianconero. Ma al tempo stesso non gli impedisce di trovare un altro gol frutto dell'abilità di arrivare per primo dove c'è traffico.

RAMSEY 6,5 - Le occasioni migliori del primo tempo capitano tutte a lui, ma un po' di imprecisione e una traversa gli impediscono di trovare il gol. Buona prestazione nel complesso, coronata dall'ottimo assist per CR7 ricavato da una palla sporca. (Dal 76'm BERNARDESCHI s.v.)

KULUSEVSKI 7 - Gioca da centravanti pur non essendo un attaccante vero e proprio. Interpreta il ruolo a suo modo, dando vita ai possessi offensivi più convincenti dei bianconeri stasera. (Dal 76' MORATA - Gioca uno spezzone di partita che sa più di sgambata per ritrovare condizione che di gara vera e propria.)

CRISTIANO RONALDO 7,5 - Inizia il match con quel pizzico di supponenza che lo sta accompagnando nelle ultime uscite. Poi il primo gol sembra ridargli degli stimoli. Si conferma tra i migliori della storia nel gioco aereo: decolla due volte e trafigge Cordaz in entrambe le occasioni.