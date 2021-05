Pioli: “Gara con la Juve affascinante ma non decisiva. Su Donnarumma…”

Le parole del tecnico rossonero

"Per la gara di domani sera dobbiamo ricordarci del percorso che abbiamo fatto, sia le difficoltà che le cose positive della stagione, che ci hanno portati ad essere diventati una squadra matura. Dobbiamo giocare da squadra matura quale siamo. Partita più difficile? Sicuramente è la partita più stimolante e affascinante e più importante, ma i sogni sono belli solo se si realizzano. L'abbiamo preparata bene, abbiamo la strategia. Gara decisiva? Chi vince ha grande possibilità di andare in Champions, ma non sarà finita li, perchè poi ci saranno altri 9 punti a disposizione. Dopo abbiamo un altro scontro diretto con l'Atalanta: siamo padroni del nostro destino. Il calendario è questo, è strano vedere un turno infrasettimanale a due gare dalla fine del campionato. Con la Juve bisogna fare uno sforzo eccellente, le difficoltà ci saranno ma dobbiamo pensare a come risolverli e stare nella partita per 95 minuti".