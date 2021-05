Pirlo: “Complimenti alle Women, domani partita importante”

Il tecnico presenta la sfida contro il Milan

redazionejuvenews

La Juventus sarà impegnata domani sera nella partita contro il Milan, decisiva per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. I bianconeri si trovano infatti al seconda posto in classifica, appaiati all'Atalanta e ai rossoneri a 69 punti: la sfida dello Stadium sarà quindi cruciale per il proseguo della stagione, con Ronaldo e compagni che cercherà di ottenere la vittoria per dare seguito a quella ottenuta a Udine la scorsa settimana.

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo presenta in conferenza la sfida di domani dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

WOMEN - "Complimenti alla squadra femminile per il quarto scudetto consecutivo".

MILAN - "Domani sarà una partita importante, aperta perchè piace a tutte le squadre pressare, penso sarà una bella partita senza tatticismi".

FORMAZIONE - "Abbiamo tutti a disposizione, stanno bene tutti e avrò l'imbarazzo della scelta. Ho quattro centrali, due giocatori in diffida, abbiamo tempo per decidere chi giocherà visto che stanno tutti bene".

SUPERLEAGUE - "Non credo gli ultimi fatti incideranno sui ragazzi, noi vogliamo guadagnare la qualificazione sul campo e siamo concentrati su quello, senza pensare all'esterno".

UDINE - "Ronaldo e Baronio? C'è un grande rapporto con tutti, Cristiano lo ha con tutti quindi l'abbraccio è stata come un'unione del gruppo, perché stiamo tutti concentrati e coesi alla ricerca del nostro obiettivo. Dopo le critiche Cristiano ha risposto sul campo, l'abbraccio di tutti ha dimostrato la nostra coesione".

KULUSEVSKI - "Ho la fortuna di avere tutti a disposizione, ci sarà spazio per tutti. Ho cinque cambi che saranno importanti".

RABIOT - "Partirà dall'inizio, a Udine è entrato con lo spirito giusto, con la giusta determinazione per vincere. Questo deve essere l'atteggiamento di tutti quando entrano in campo".

DONNARUMMA - "Donnarumma non è un mio problema, è un giocatore del Milan e sono problemi loro per quanto riguarda il futuro. È uno dei primi cinque al mondo e un grande professionista che merita i complimenti per quanto sta facendo".

BILANCI - "Non è il momento di farli né di parlare di futuro. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo e sulle prossime partite. Ci sarà tempo poi per i bilanci".

ANDATA - "All'andata abbiamo giocato una delle migliori partite di questa stagione, l'abbiamo vista e rivista. Avevamo tante assenze per il COVID e ci eravamo reinventati la formazione all'ultimo. È stata affrontata bene e con grande motivazione, così come le altre grandi partite. Abbiamo avuto problemi con le piccole, domani sono sicuro giuocheremo al meglio. I ragazzi sono sul pezzo, la settimana è andata bene e sono sereno".

SZCZESNY - "Se escono delle voci su un portiere non è che il nostro va in difficoltà per quello. Sbagliare capita a tutti, è sereno e concentrato e siamo contenti di quello che ci da in campo".

MORATA - "Sta bene ed è disponibile".

RONALDO-IBRA - "Non credo sia un problema la loro età. Ronaldo è capocannoniere, Ibra segna e aiuta la squadra. Sono dei valori aggiunti e siamo contenti di averli in Serie A".

MCKENNIE - "Sta bene, è dimagrito, cosa che gli avevamo messo in testa da un po', perchè deve essere focalizzato al massimo su tutto. È concentrato e più professionista di quanto è arrivato".

PORTIERE - "Giocherà Szczesny dall'inizio".

TESTA - "L'abbraccio dopo il secondo gol di Udine ha dato grande entusiasmo alla squadra e ai ragazzi che erano contenti perchè sapevano di essere in difetto dopo il primo tempo. Speriamo sia uno slancio per fare bene queste ultime partite".