Zoff su Donnarumma: “Non serve creare problemi per avere un ingaggio maggiore”

L'ex portiere bianconero ha parlato

"Il livello medio dei giocatori di oggi è molto più alto dal punto di vista tecnico. Donnarumma ha il mondo aperto davanti a sé, può fare di tutto: la base c’è tutta per un grande avvenire, i miglioramenti dipenderanno da lui. Non penso di fare la morale a Donnarumma se dico che io al suo posto non creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. Giovane, qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Cos’altro serve? Domenica sera in ogni caso non sentirà la pressione del mercato, quando si scende in campo tutto si azzera".