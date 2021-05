Kjaer: “La Juve è sempre la Juve, sarà una partita bellissima”

Il difensore del Milan ha parlato

redazionejuvenews

Il calciatore del Milan Simon Kjaer ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, ai quali ha presentato la sfida di domenica contro la Juventus e la sua personale contro Cristiano Ronaldo: "È sempre un piacere giocare contro CR7, nel corso degli anni è cambiato tanto come giocatore, vive per il gol, puo' fare una partita così così, poi se al novantesimo c'e' un pallone da mettere dentro fa di tutto per riuscirci, ha sempre grande grinta e voglia di segnare e anche per questo è al top da diversi anni".

"È stata una settimana impegnativa dal punto di vista del lavoro fisico perchè ora c'era il tempo per lavorare. Per quanto riguarda la parte tattica abbiamo parlato e guardato un sacco di video. C'e' ancora qualcosa da preparare, però la cosa più importante è la mentalità, l'atmosfera dentro lo spogliatoio e noi siamo sulla strada giusta. Sarà una partita bellissima da giocare. Come diciamo noi dentro lo spogliatoio, si vince e si perde insieme, per i dirigenti è la stessa cosa. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre, da molto tempo sono sempre vicini alla squadra che si vinca o che si perda, questo è importantissimo. Andiamo avanti con la voglia di vincere questa partita e arrivare al nostro obiettivo, che è sempre stato la Champions League".

"Io spero che andremo a Torino a fare una gran partita. Ho sensazioni positive, sento la fame e la voglia di aggredire la partita e vincere e arrivare al nostro obiettivo. Però sono consapevole che non sarà facile. La Juve ha avuto un campionato un po' in difficoltà però la Juventus è sempre la Juventus, con giocatori di qualità ed esperienza. Giocano in casa, non sarà facile. Però siamo già riusciti a batterli e dobbiamo pensare positivo e andare con la mentalità che sarà una partita tosta".