Pimenta: “Kean a lungo alla Juve. Pogba vuole recuperare in fretta”

Ormai la sosta è iniziata da quasi una settimana e si avvicina l'inizio del Mondiale in Qatar. Domenica infatti ci sarà la cerimonia d'apertura, seguita dal match tra i padroni di casa e l'Ecuador. E proprio con una stagione così unica, anche il mercato avrà dei cambiamenti. Di questo e non solo ha parlato Rafaela Pimenta , intervistata da La Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "Sono curiosa di scoprire cosa succederà a gennaio con il Mondiale a metà stagione . Di certo ci saranno degli innamoramenti per i giocatori che si metteranno in mostra . Ma potranno cambiare subito maglia? Magari ci sarà la corsa a prenotarli per l’estate ".

Capitolo Pogba: "Paul è stato invitato dalla Francia in Qatar, ma ha deciso di andare a farsi visitare a Pittsburgh e restare a lavorare durante le vacanze. Dopo l'amarezza per questo Mondiale mancato e per l'apporto che non ha potuto dare alla Juventus vuole recuperare il tempo perduto. Quindi niente svaghi, ma solo tanto lavoro per tornare il più in fretta possibile a disposizione di Allegri". Sulla scelta tardiva dell'operazione: "Ha solo ascoltato un parere medico, non ha deciso d'istinto".