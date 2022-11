Di Livio: “Stagione della Juve da 6. Il paragone con l’addio di Lippi…”

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento dei bianconeri, parlando anche di Max Allegri.

redazionejuvenews

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Per me è da 6, come le ultime sei vittorie, ma ha avuto una partenza disastrosa. E' un vero, perché con qualche accortezza in più poteva essere a qualche punto in meno dal Napoli. Sarebbe stato magnifico, invece adesso è chiamata all'impresa. Il mese di gennaio regalerà ai partenopei due scontri diretti in tre partite, i bianconeri dovranno cercare di espugnare il 'Maradona' e restare in scia. La Juve deve sempre esser lassù".

Sul paragone con le dimissioni di Lippi: "Però era una cosa completamente diversa, perché venivamo da un ciclo di successi di quattro o cinque anni e la squadra probabilmente aveva bisogno di altri stimoli. Lippi fu bravissimo a capirlo e compì un gesto da grandissimo uomo e allenatore, a differenza di Allegri che ha ripreso in mano un gruppo già in difficoltà e non più vincente come gli anni precedenti. In questa stagione osserverei da vicino alcuni giocatori della Juve, forse qualcuno di loro è arrivato alla fine del percorso".

Sulle assenze: "Lui non si è mai lamentato di questo, sfido chiunque a non avere Pogba, Di Maria e Chiesa che ha ritrovato soltanto da pochissimo. Sono tre giocatori importanti per un allenatore, tre top player, ma il mister non si è mai pianto addosso ed è andato avanti. Ha lanciato giovani straordinari come Miretti e Fagioli, in più ha dato fiducia ad altri giovani come Iling Jr e Soulé".