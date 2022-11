Pimenta: “Pogba professionista serio, vuole giocare con la Juve”

Rafaela Pimenta, agente di Paul Poga, ha analizzato la situazione del centrocampista francese, parlando anche del futuro.

redazionejuvenews

Rafaela Pimenta, procuratore di Pogba, ha rilasciato delle dichiarazioni a Marca. Ecco le sue parole: "Paul è sempre stato molto chiaro su cosa si aspettava da me e cosa si aspettava da Mino. I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva. È un combattente, un uomo con molto carattere. È molto serio. Sa cosa può e cosa non può fare. È una persona molto aperta, gli piace ballare. È un professionista serio al massimo. Per lui l’impegno che la Juve ha voluto con lui è una responsabilità. Comprende perfettamente la sua responsabilità nel calcio".

Non è tormentato. Da Paul imparo sempre. Quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagina e pensa a risolvere il problema. Gli è dispiaciuto molto non poter giocare il Mondiale al mille per cento, ma capisce che il giorno dopo devi alzarti e continuare il tuo recupero. Vuole giocare, vuole vincere la sfortuna per dare alla Juve quello che merita.

Tanta responsabilità, ma anche quando si parla di giocatori che nessuno conosce e non solo per quelli importanti. Per me non è molto importante che un giocatore abbia tanti titoli, che abbia tanto valore o che stia facendo male. Sono clienti che hanno deciso di affidarci la gestione di qualcosa per loro molto importante e non possiamo deluderli. È la loro carriera e il loro sogno".