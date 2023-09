Pimenta non ha dubbi: “Pogba non ha mai voluto infrangere le regole”

La positività di Paul Pogba al test antidoping è stata come un fulmine a ciel sereno, arrivata proprio quando il francese sembrava ormai vicino al ritorno in campo. Dopo la lunga serie di infortuni della passata stagione, infatti, il centrocampista della Juve stava finalmente tornando in forma. Ora però il nuovo stop .

Per il momento il giocatore è stato sospeso in via cautelare dalla Juve e prima di pronunciarsi in maniera definitiva sarà necessario aspettare l'esito delle contro-analisi.