Pogba positivo al testosterone: la Juve lo sospende per tre giorni

Piove sul bagnato per Paul Pogba. Nel pomeriggio di oggi è arrivato l'esito del controllo doping del 20 agosto, avvenuto dopo Udinese-Juventus. Match nel quale il calciatore francese non aveva neppure giocato. Il risultato del campione effettuato rileva la positività del giocatore al testosterone. Pogba dovrà fermarsi in via cautelare e avrà tre giorni per richiedere le controanalisi.