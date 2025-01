Pessotto: "Ora dobbiamo compattarci. Sugli infortuni..."

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, commentando anche i sorteggi di Champions.

Gianluca Pessotto, ex calciatore della Juve e ora dirigente dei bianconeri, ha detto la sua sui sorteggi della Champions, parlando anche delle difficoltà di Madama. Ecco le sue parole a Sky: “Se è stato un buon sorteggio aspetteremo la partita di ritorno. È bello evitare il derby perchè vuol dire vedere due squadre potenzialmente al turno successivo. Abbiamo già giocato contro di loro ma sarà un’altra partita. Dobbiamo arrivare fiducia ed essere convinti di passare il turno”.

Sul momento

"La Juve deve aver fiducia in quello che sta facendo, nel valore dei giocatori e in ciò di buono che è stato fatto. Crederci e compattarsi nei momenti di difficoltà. Queste sono le soluzioni, riuscire a eliminare ciò che non ti ha permesso di raggiungere i risultati. Cosa è successo dopo la partita di Lipsia ad inizio ottobre? All'inizio eravamo al completo prima di tutto, freschi e c'era grande entusiasmo. Poi qualche infortunio di troppo ha fatto sì che mancasse poi un po' di freschezza e il percorso è stato un po' più altalenante. Ma la squadra è giovane e deve avere fiducia".