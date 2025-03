Calciomercato Juve, bomba! Offerta clamorosa da 80 milioni per...

La Juventus starebbe lavorando su più fronti legati al calciomercato. In queste ore, circolano news pesantissime

Juve, folle offerta in arrivo: il punto della situazione sul mercato

La Juventus sembra intenzionata a muoversi in sede di calciomercato con largo anticipo, rispetto alla concorrenza e non solo. Secondo quelle che sono le novità che abbiamo raccolto, infatti, Giuntoli sa bene che la rosa messa a disposizione di Thiago Motta è forte ma forse, sotto sotto, qualcosa è stato sbagliato. Ecco il motivo per cui in vista della prossima stagione è prevista una vera e propria rivoluzione. E diciamolo: non è neanche certo che Thiago Motta possa restare al suo posto. Tanto che sono diverse le voci che parlano di un possibile avvicendamento in panchina, con qualche grossa novità all’orizzonte. E non è finita. La rivoluzione potrebbe passare anche attraverso qualche cessione top. In tal senso, attenzione al massimo andrà posta su quel che succede in sede di calciomercato. Con un’offerta da urlo che potrebbe arrivare bel breve termine.

Secondo quelle che sono le ultime news che abbiamo raccolto, infatti, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul tavolo della Juventus un'offerta da 80 milioni di euro per arrivare a prendere Yildiz. Un'offerta importantissima, che deriverebbe anche dall'addio di Salah che pare essere alle porte. La notizia sta circolando da qualche ora e per ora, se ne parla abbastanza in leggerezza. Se davvero dovesse diventare ufficiale un'offerta simile, allora, potrebbe davvero scoppiare il terremoto in casa Juve che a quel punto, perdendo il Turco, andrebbe a fiondarsi su qualche altro talento in Europa. Per ora, sono chiacchiere.