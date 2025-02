Perisic: “Juve squadra forte, ma c’è ancora il ritorno”

Ivan Perisic, calciatore del PSV, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima gara con i bianconeri.

Ivan Perisic, calciatore del PSV, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ho giocato l’ultima gara in Champions due anni fa, è molto bello tornare a giocare questa competizione. Grazia alla squadra che ha fatto davvero un gran lavoro nel girone e anche questa sera abbiamo giocato davvero molto bene, abbiamo lottato ma i dettagli hanno fatto la differenza e ora abbiamo un’altra gara in casa e con l’aiuto dei nostri tifosi sono sicuro che riusciremo a passare il turno. Abbiamo giocato bene quando avevamo la palla anche se avevamo di fronte una grande squadra e dobbiamo continuare a credere di poter segnare dei gol al ritorno per passare il turno”.

Sulla Juve

"La Juve è un grande club, ho giocato tante partite contro di loro ed è sempre stata dura. Abbiamo preparato bene la gara, ma come ho detto c'è ancora la gara di ritorno da giocare, credo nella mia squadra e con un po' più di fortuna potremo passare il turno. Felice per il gol? No, quando perdiamo non sono mai felice, ma come ho detto c'è il ritorno e sono convinto che ce la faremo. Non abbiamo giocatore come facciamo sempre perché sappiamo che c'è la gara di ritorno, nel primo tempo abbiamo giocato troppo in difesa, al ritorno dobbiamo giocare in modo più offensivo. Per passare il turno dobbiamo vincere, è semplice".