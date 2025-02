Guardalà: “In Olanda servirà un’altra Juventus”

Giovanni Guardalà ha disaminato il successo della Juventus contro il Psv: per il giornalista, in Olanda servirà un altro tipo di prestazione

Dagli studi di Sky Sport, Giovanni Guardalà ha commentato la performance della Juventus in Champions League contro il Psv Eindhoven. Ecco le sue parole: “Vincere e andare in Olanda con due risultati su tre è importante anche se il 2-1 non è confortante e servirà un’altra Juventus al ritorno. L’altro aspetto positivo è stato chi è entrato dalla panchina, i tre attaccanti iniziali invece hanno deluso, e la panchina ha dato la scossa. Poi ci sono altri aspetti, c’è una squadra che gestisce male quando va in vantaggio, subisce spesso gol e nell’occasione della rete di Perisic male Kelly“.

Guardalà: “Psv squadra che non si abbatte”

Il giornalista ha proseguito: “Dopo che subisce gol la Juventus va quasi in depressione, spesso dal punto di vista della qualità non riesce ad esprimersi. Al ritorno? Il PSV sarà aggressivo dall’inizio, è una squadra forte che non si abbatte, servirà una Juventus solida e capace di ripartire e mi aspetto dall’inizio Coinceicao che quando ha gli spazi giusti è devastante ma prima c’è l’Inter, sarà una gara molto importante e le energie andranno gestite bene. Yildiz? Magari potrebbe riposare, come all’andata quando poi entrò e fece doppietta”. Leggi anche le pagelle di Di Livio di Juventus-Psv <<<