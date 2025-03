Pepe: “Ero un buon giocatore, ma alla Juve il gruppo”

Simone Pepe, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche degli anni con Conte.

Simone Pepe, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Io ero un buon calciatore bravo a giocare insieme a giocatori straordinari, anche per merito di mister Conte e ai miei compagni. Credo che Pirlo sia stato il più forte in assoluto, pur avendo condiviso io il campo con grandissimi campioni, credo che lui avesse qualcosa in più. Da noi è arrivato in un momento in cui il Milan l’ha mandato via pensando fosse bollito, per fortuna nostra, e insieme a Conte sono stati gli artefici del cambio di passo di quella squadra”.

Sulla storia della Juve

"Il mister è uno che in ogni squadra porta preparazione fisica e mentalità, proprio quest'ultima credo che l'abbia coltivata alla Juve, perchè vivere vent'anni in questa società ti insegna tanto".