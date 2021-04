Pepe: “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della storia del calcio”

Il difensore portoghese ha parlato

TORINO - Il difensore del Porto, Pepe, ha parlato ai microfoni di TNT Sports di vari temi, tra cui Cristiano Ronaldo: "Ammiro molto Cristiano e questo è già noto da Madrid, per me è il miglior giocatore nella storia del calcio. E' riuscito a fare quello che nessuno ha fatto. Ha vinto in Inghilterra, ha vinto in Spagna, in Italia, ha vinto con il Portogallo. Siamo 10 milioni di persone. Era il nostro capitano, molte persone lo criticano senza sapere cosa vuol dire. Una volta mi sono aperto di colpo e lui mi ha detto è pericoloso alla testa. Eravamo in campo con il Real Madrid, quando Casillas mi ha messo ko per ben due volte. In un'occasione Cristiano è venuto a trovarmi al ospedale, perché ha visto che la situazione era grave. Rigore con il Portogallo ad Euro 2016? Basta guardare cosa ha fatto quando ha chiamato João Moutinho per prendere il rigore, la grandezza che ha mostrato in quel momento. Questa è la sua caratteristica. Champions? Sono uscito per un colpo e mi ha detto giocherai perché voglio vincere con te in campo. Io ho risposto va bene, con me vincerai in campo, ma sarò io a passare il turno".