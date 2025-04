Pellissier: “Juve, Vlahovic non può fare certi errori”

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Vlahovic.

Sergio Pellissier, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Roma? L’ambiente è veramente complesso. E’ difficile che ti diano la possibilità di crescere, devi avere tanta personalità per giocare lì e pronto, quando non fai gol, ad essere criticato. E’ uno che a volte sembra un po’ scazzato, che non ci sia nella partita, ma fare 16 gol al primo anno in un ambiente così non è semplice. E credo abbia dei colpi importanti. Magari dopo un anno di rodaggio e un allenatore che creda in lui può fare bene. Su Pellegrini dico che non è così semplice quando iniziano ad avercela con te. E’ molto valido e forse vuole fare di più di quello che deve fare. Servirebbe a volte mettere da parte il proprio ego, invece avendo molta qualità e personalità fa quello che vuole”.

Su Vlahovic

"Vlahovic? Se sbagliavo io quei gol che ha sbagliato lui, non giocavo più. Uno che gioca alla Juve non può permettersi certi errori, altrimenti non sei da Juve. Si è giocato una grande occasione e 12 mln l'anno sono tanti. Per quella cifra devi fare la differenza sempre. Mentre Leao è veramente un genio per certe cose ma a volte giochi in dieci. Quando sta bene fa la differenza, ma devi essere sempre disponibile anche quando non fai gol come Lautaro all'Inter".