Juve, il piano Elkann: la guida sportiva può cambiare

Alle ultime mosse della società della Juve dovrebbero seguirne ancora altre: John Elkann preparerebbe un nuovo assetto per l'area sportiva

Il nodo delle ambizioni del breve-medio periodo dipenderanno dalla qualificazione o meno in Champions, ma, in ogni caso, in estate la Juventus cambierà pelle. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le scelte societarie, capeggiate da John Elkann, dal cambio di guida tecnica alla recente capitalizzazione, sarebbero solo le prime mosse a garanzia dell’ambizione di un non ridimensionamento. Inoltre, ad esse, comunque andrà la stagione, dovrebbero seguire alcune importanti variazioni nell’area sportiva che potrebbero addirittura coinvolgere clamorosamente anche il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Infatti, la sua posizione rischierebbe di dipendere proprio dal raggiungimento di un posto della squadra nella massima competizione europea.

Chiellini e Tognozzi verso il ritorno in bianconero

In ogni caso, per la Juventus che verrà, un ruolo più rilevante potrebbe essere ricoperto da Francesco Calvo, ma anche da Giorgio Chiellini. Come non bastasse, negli ultimi giorni il club bianconero starebbe riflettendo su un eventuale ritorno nella sezione scout di Matteo Tognozzi, già alla Juve ai tempi di Francesco Cherubini a capo dell’area sportiva. Il talent scout ha lasciato un ricordo molto positivo nella società, in particolare per il merito di aver trattato Kenan Yildiz e Dean Huijsen. Se il primo è probabilmente ad oggi il talento più cristallino in casa bianconera, il difensore, in orbita Real Madrid, è stato ceduto al Bournemouth in estate per una plusvalenza di 15,2 milioni di euro più quelli di una futura percentuale di prossima rivendita del giocatore. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<