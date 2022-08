Pellegrini, prime parole da tedesco: “Qui per una stagione memorabile”

Il calciatore ha lasciato la Juventus e si è trasferito all'Eintracht Frankfurt con la formula del prestito fino alla fine della stagione in corso

redazionejuvenews

La Juventus continua a muoversi sul mercato, e ad un giorno dalla prima partita di campionato, la squadra di Massimiliano Allegri è ancora un cantiere aperto, con la sensazione che nelle prossime settimane di mercato dovrebbe continuare a cambiare. Cambiamento che è già stato fatto da Luca Pellegrini: il terzino è passato in prestito gratuito all'EintrachtFrancoforte, che ha chiuso il colpo dopo aver perso Kostic, che ha fatto la strada inversa del terzino romano.

Pellegrini giocherà per tutta la stagione in Germania, ed ha rilasciato le prime parole da "tedesco" al sito ufficiale del club di Bundesliga: “Sono felice e contento, per me è una nuova esperienza. Sono una persona dedita al lavoro e sempre con il sorriso, per aiutare gli altri, per trovare una strada comune e arrivare agli obiettivi. Sono a disposizione del mister per aiutare l’Eintracht a fare una stagione memorabile. Quest’anno è importante perché è il primo di Champions e sono felice di essere qui“

Il direttoresportivo della squadra tedesca Markus Krösche, ha voluto parlare anche lui del nuovo arrivato: "Luca Pellegrini può ricoprire entrambe le posizioni difensive sulla fascia sinistra, sia nel centrocampo davanti ad una difesa a tre, che in una posizione più arretrata in una difesa a quattro. Grazie alla sua duttilità, ci rende ancora più possibile cambiare ed essere diversi, oltre che in termini di struttura e difesa, aumentando in generale la nostra flessibilità".

Questo il comunicato ufficiale del suo passaggio al club vincitore della scorsa Europa League:

"Sarà in Bundesliga la prossima esperienza calcistica di Luca Pellegrini. L'esterno romano, classe 1999, dopo l'ultima stagione disputata con i bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo all'Eintracht Francoforte, fino al 30 giugno 2023. Una stagione intensa, quella di Luca, che ha giocato 1115 minuti, 15 presenze da titolare. Con lui in campo la Juve ha vinto il 66.7% delle partite in Serie A, con una media di 1.7 gol segnati e 0.8 subiti. 54 i cross, 73 i palloni recuperati e 62 i duelli vinti per Luca, autore anche di un assist a Venezia lo scorso dicembre. Adesso si aprono per lui le porte del campionato tedesco: in bocca al lupo, Luca!" (Juventus.com)