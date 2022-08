News Juve \ Mercato: Paganini spiazza tutti, notizia clamorosa su Ronaldo

Filip Kostic è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L'uomo dal piede laser, così veniva chiamato in Germania, andrà a rinforzare la batteria di esterni del club bianconero, che è ancora alla ricerca di almeno un altro innesto per il reparto avanzato. Si attende con trepidazione il rientro di Chiesa dal lungo infortunio. L'ex Fiorentina sarà un'arma importantissima durante la stagione, ma, come detto, serve qualcosa in più.