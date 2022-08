Calciomercato Juventus \ Blitz e proposta ufficiale: arriva la prossima settimana

Esordio stagionale in campionato sempre più vicino per i ragazzi di Allegri. Sarà fondamentale partire con il piede giusto visto che le due milanesi, pur faticando, hanno già ottenuto i tre punti nella loro prima partita in Serie A.

Nel frattempo, però, non ci si possono prendere pause dal calciomercato, anche perché proprio nelle prossime ore potrebbero concretizzarsi alcuni affari fondamentali per costruire una Juve ancora più forte e completa. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo tutte le evoluzioni riguardanti le trattative più calde e le nuove suggestioni in essere in casa della Vecchia Signora. Partiamo subito con la prima news<<<